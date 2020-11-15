В ХМАО зафиксирован тревожный рост заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в ХМАО коронавирусом заразились 207 человек. Это самое высокое значение за месяц. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 207 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции —1,01», — сообщают в оперштабе. Статистика по городам и районам региона на сегодняшний день следующая:
- Сургут — 55;
- Ханты-Мансийск — 30;
- Нефтеюганский район — 16;
- Советский район — 16;
- Нижневартовск — 15;
- Югорск — 15;
- Нефтеюганск — 11;
- Мегион — 9;
- Урай — 7;
- Нягань — 7;
- Сургутский район — 7;
- Березовский район — 4;
- Белоярский район — 4;
- Когалым — 3;
- Радужный — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2.
- Октябрьский район — 2;
- Кондинский район — 1;
- Лангепас — 1.
Состояние 167 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 86,37%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 324 человека. За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии — 26 260 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО новый рекорд по смертности от коронавируса. Тогда за сутки от инфекции умерли восемь человек, за минувшие сутки — шесть.
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