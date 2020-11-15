15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020
12 ноября 2020

В ХМАО зафиксирован тревожный рост заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО коронавирусом заразились 207 человек за сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирусом заразились 207 человек. Это самое высокое значение за месяц. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 207 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 80 зафиксирована пневмония, у 11 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции —1,01», — сообщают в оперштабе. Статистика по городам и районам региона на сегодняшний день следующая:

  • Сургут — 55;
  • Ханты-Мансийск — 30;
  • Нефтеюганский район — 16;
  • Советский район — 16;
  • Нижневартовск — 15;
  • Югорск — 15;
  • Нефтеюганск — 11;
  • Мегион — 9;
  • Урай — 7;
  • Нягань — 7;
  • Сургутский район — 7;
  • Березовский район — 4;
  • Белоярский район — 4;
  • Когалым — 3;
  • Радужный — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2.
  • Октябрьский район — 2;
  • Кондинский район — 1;
  • Лангепас — 1.

Состояние 167 пациентов тяжелое, 117 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 86,37%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 324 человека. За сутки излечились 108 человек, за весь период пандемии — 26 260 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО новый рекорд по смертности от коронавируса. Тогда за сутки от инфекции умерли восемь человек, за минувшие сутки — шесть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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