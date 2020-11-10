Оперштаб передает, что от коронавируса умерло 8 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса умерло восемь человек. Такой смертности за один день не было зафиксировано ни в первую ни во вторую волну, это новый антирекорд округа за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 113 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — сообщают в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Сургуте и Нижневартовске. Статистика по городам и районам региона на сегодняшний день следующая:

Сургут — 52;

Ханты-Мансийск — 22;

Урай — 17;

Нефтеюганск — 14;

Нижневартовск — 13;

Нягань — 10;

Сургутский район — 9;

Советский район — 9;

Октябрьский район — 8;

Когалым — 8;

Нефтеюганский район — 7;

Ханты-Мансийский район — 6;

Мегион — 5;

Нижневартовский район — 5;

Кондинский район — 4;

Лангепас — 3;

Покачи — 3;

Радужный — 1.

Состояние 154 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 83,99%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 295 человек. За сутки излечились 200 человек, за весь период пандемии — 25 442 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в округе побили антирекорд по заражению коронавирусом. Тогда за сутки коронавирусом заразилось 203 человека. Однако округ побил и этот рекорд — 205 заражений за минувшие сутки.