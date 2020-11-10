10 ноября 2020
09 ноября 2020

В ХМАО новый рекорд по смертности от коронавируса. Такого не было за все время пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Оперштаб передает, что от коронавируса умерло 8 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За минувшие сутки в ХМАО от коронавируса умерло восемь человек. Такой смертности за один день не было зафиксировано ни в первую ни во вторую волну, это новый антирекорд округа за все время пандемии. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 205 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 82 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 113 зафиксирована пневмония, у 10 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — сообщают в оперштабе.

Больше всего заразившихся в Сургуте и Нижневартовске. Статистика по городам и районам региона на сегодняшний день следующая:

  • Сургут — 52;
  • Ханты-Мансийск — 22;
  • Урай — 17;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Нижневартовск — 13;
  • Нягань — 10;
  • Сургутский район — 9;
  • Советский район — 9;
  • Октябрьский район — 8;
  • Когалым — 8;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Мегион — 5;
  • Нижневартовский район — 5;
  • Кондинский район — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Покачи — 3;
  • Радужный — 1.

Состояние 154 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 83,99%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 295 человек. За сутки излечились 200 человек, за весь период пандемии — 25 442 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в округе побили антирекорд по заражению коронавирусом. Тогда за сутки коронавирусом заразилось 203 человека. Однако округ побил и этот рекорд — 205 заражений за минувшие сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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