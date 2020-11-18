Подопечная замгубернатора ЯНАО обновила свою команду в мэрии

Елена Молдован сформировала руководство мэрии Муравленко Фото: Елена Молдован, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Муравленко Елена Молдован, получившая пост в середине октября, закончила формировать команду своих заместителей. Об этом сообщила сама чиновница в соцсетях. Места в ее ближайшем окружении достались Наталье Тягуновой и Андрею Шабану, которые вместе с Молдован претендовали на пост мэра.

«Обновленная команда городской Администрации с сегодняшнего дня работает в полном составе», — написала Молдован в своем telegram-канале. Пост первого заместителя остался за Андреем Лукьяновым, который отвечает за ЖКХ и градостроительство. Руководителем аппарата администрации стала Татьяна Миронова, пришедшая из оргуправления мэрии. Пост заместителя по финансам получил Андрей Шабан, работвший в местном «Фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Наталья Тягунова из управления культуры также получила повышение и стала заместителем по соцвопросам.

Шабан и Тягунова, как сообщали источники URA.RU, были в лонг-листе кандидатов на пост главы Муравленко. Основным претендентом, однако, считалась выигравшая выборы Молдован. По версии инсайдеров агентства, она является близкой соратницей бывшего мэра Александра Подороги, который в сентябре получил пост замгубернатора ЯНАО. Молдован до сих пользуется поддержкой влиятельного шефа.

Елена Молдован была избрана новым мэром Муравленко 12 октября. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты городской думы. До повышения чиновница работала заместителем главы по социальным вопросам.