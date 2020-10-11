Новым главой Муравленко избрана Елена Молдован Фото: Елена Молдован, «ВКонтакте»

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым мэром Муравленко стала замглавы по соцполитике Елена Молдован. Такое решение приняли депутаты городской думы, сообщили URA.RU в местной администрации. Источники агентства еще в начале октября называли чиновницу будущей победительницей, поскольку она является фигурой прежнего главы Александра Подороги, ушедшего в правительство ЯНАО.

«По единогласному решению парламентариев главой муниципального образования город Муравленко стала Елена Молдован», — сказали в пресс-службе администрации. Сперва кандидатуру чиновницы утвердила конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Ириной Соколовой. Молдован презентовала свою стратегию развития Муравленко и ответила на вопросы комиссии. После этого ее представили городским депутатам, которые и утвердили ее в новом статусе.

«Для меня очень важно, чтобы Муравленко жил и развивался, чтобы воплотилось в жизнь все начатое и задуманное. Чтобы муравленковцам было комфортно жить, развиваться в профессиональном и личностном плане, растить и воспитывать детей», — сказала Молдован, принимая присягу на уставе города.

В гонке за пост мэра Молдован обошла двух представителей ямальского подразделения «Газпрома» — Романа Нилова и Марата Фазлетдинова. Источники URA.RU в политических кругах ЯНАО предсказывали, что они навяжут Молдован самую серьезную борьбу. Также в конкурсе участвовали еще пять кандидатов.

Молдован выдвинулась на выборы 1 октября. До избрания мэром она была заместителем главы и была одним из ближайших соратников Александра Подороги. В середине сентября чиновник получил пост замгубернатора ЯНАО, и, как считают источники URA.RU в правительстве, губернатор Дмитрий Артюхов позволил ему сохранить влияние в Муравленко.