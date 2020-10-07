На пост Муравленко претендует сразу восемь кандидатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В последний день приема документов на выборы мэра Муравленко заявились еще трое кандидатов. Как сообщили источники URA.RU в администрации, среди претендентов оказались два представителя «Газпрома». Всего за пост главы, который стал свободен после перехода Александра Подороги в правительство ЯНАО, борется восемь человек.

«Документы подали два сотрудника „Газпромнефть-ННГ“ — руководитель проектного офиса Роман Нилов и специалист Марат Фазлетдинов», — сообщил собеседник URA.RU в мэрии. У обоих нефтяников, как отмечают инсайдеры, есть политический бэкграунд. Фазлетдинов является действующим депутатом гордумы, а Нилов работал в парламенте прошлого созыва. «Нефтяники заявились неожиданно. Кто знает, может быть в правительстве уже созрели другие планы на счет главы», — поделился собеседник агентства в мэрии.

Фаворитом на выборах остается замглавы Муравленко Елена Молдован. Она является протеже прежнего мэра Подороги, который в сентябре стал заместителем губернатора ЯНАО, и городские элиты делают ставку на чиновницу. Вместе с тем в коридорах мэрии сомневаются, что Молдован будет новым главой: после ухода Подороги врио мэра стала не она, а другой заместитель Андрей Лукьянов. Однако собеседники URA.RU находят объяснение — Молдован болела коронавирусом и была на больничном во время «передачи власти».

Вместе с Молдован, Фазлетдиновым и Ниловым в выборах будут участвовать пять кандидатов. Это Максим Елисеев и Андрей Шабан из «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Булат Акмалов и Наталья Тягунова из мэрии Муравленко, а также директор школы №5 Максим Заболотских.

Имя нового главы назовут 12 октября. Бывший мэр города Александр Подорога в настоящее время курирует в правительстве вопросы дорожного хозяйства и развития строительной отрасли.