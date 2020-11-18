Синоптики ХМАО предупредили о сильной метели

В ХМАО ожидаются сильные ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 19 ноября в ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с. МЧС ХМАО в таких случаях рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А водителей просят быть предельно осторожными.

«По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 19 ноября на территории округа ожидаются неблагоприятные природные явления: переменная облачность, небольшой снег, ветер порывами до 15-17 метров в секунду», — прогнозируют синоптики.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -4 до -10, с минимальным значением до -20 градусов ночью, в четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В Сургуте температура днем -6 — -8 градусов, с таким же снижением температуры до -20 градусов в ночное время, в пятницу снег с порывами ветра до 14 м/с. В Нижневартовске в пятницу мокрый снег и порывы ветра до 13 м/с, днем средняя температура будет колебаться от -6 до -9 градусов с похолоданием до -19 градусов.