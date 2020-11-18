18 ноября 2020
17 ноября 2020

Синоптики ХМАО предупредили о сильной метели

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в апреле во время пандемии коронавируса. Курган , снег, снегопад, холод, плохая видимость, снег в городе, сугробы в городе, плохая погода, вьюга, метель, снег в кургане
В ХМАО ожидаются сильные ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 19 ноября в ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с. МЧС ХМАО в таких случаях рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А водителей просят быть предельно осторожными.

«По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 19 ноября на территории округа ожидаются неблагоприятные природные явления: переменная облачность, небольшой снег, ветер порывами до 15-17 метров в секунду», — прогнозируют синоптики.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, в течение семи дней температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -4 до -10, с минимальным значением до -20 градусов ночью, в четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В Сургуте температура днем -6 — -8 градусов, с таким же снижением температуры до -20 градусов в ночное время, в пятницу снег с порывами ветра до 14 м/с. В Нижневартовске в пятницу мокрый снег и порывы ветра до 13 м/с, днем средняя температура будет колебаться от -6 до -9 градусов с похолоданием до -19 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...