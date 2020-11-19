Прогнозам о коронавирусе нельзя верить из-за одного фактора. Объяснение врача

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Подсветка города к Новому Году. Екатеринбург
Поведение людей делает любые прогнозы о COVID бесполезными, заявил Александр Выгоняйлов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прогнозы по спаду заболеваемости коронавирусом не имеют смысла, так как не учитываются изменения в поведении людей. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов, комментируя прогноз о спаде заболеваемости COVID в регионах России в конце ноября.

«Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент. Ситуация меняется каждый день: если завтра люди ослабят или усилят соблюдение мер профилактики, то весь расчет сразу станет несостоятельным. Прогнозы для стабильной популяции, а человеческая популяция нестабильна», — рассказал URA.RU Выгоняйлов.

Добиться устойчивого снижения заболеваемости получится только с помощью вакцинации, подчеркнул эксперт. Но важно не забывать и о мерах предосторожности. «Четкого перелома ситуации можно будет добиться только вакцинацией. А пока она не началась, остается соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не забывать мыть руки», — заключил эпидемиолог.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что снижение заболеваемости COVID в большинстве регионов России начнется в конце ноября. Однако по прогнозу ситуация и дальше будет оставаться тяжелой в Пермском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, Новгородской области и нескольких других субъектах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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