Прогнозы по спаду заболеваемости коронавирусом не имеют смысла, так как не учитываются изменения в поведении людей. С таким заявлением в беседе с URA.RU выступил главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов, комментируя прогноз о спаде заболеваемости COVID в регионах России в конце ноября.
«Главная проблема математических прогнозов и расчетов в том, что они основываются на поведении населения в конкретный момент. Ситуация меняется каждый день: если завтра люди ослабят или усилят соблюдение мер профилактики, то весь расчет сразу станет несостоятельным. Прогнозы для стабильной популяции, а человеческая популяция нестабильна», — рассказал URA.RU Выгоняйлов.
Добиться устойчивого снижения заболеваемости получится только с помощью вакцинации, подчеркнул эксперт. Но важно не забывать и о мерах предосторожности. «Четкого перелома ситуации можно будет добиться только вакцинацией. А пока она не началась, остается соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и не забывать мыть руки», — заключил эпидемиолог.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что снижение заболеваемости COVID в большинстве регионов России начнется в конце ноября. Однако по прогнозу ситуация и дальше будет оставаться тяжелой в Пермском крае, Московской области, Санкт-Петербурге, Новгородской области и нескольких других субъектах.
Подписывайтесь на URA.RU в