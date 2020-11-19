В России назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом

Спад заболеваемости в регионах ожидается на конец ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спад заболеваемости коронавирусом почти во всех российских регионах начнется в конце ноября. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, анализируя статистические данные по COVID-19 в России.

«В данном этапе прогноз показывает, что в конце ноября уже спад будет виден в основной части регионов», — приводит слова Тавадяна РИА «Новости». Однако, сказал он, ситуация остается тяжелой в Пермском крае, Санкт-Петербурге, Московской области, Крыму, Республике Коми, Калининградской области, Татарстане, Чувашии, Новгородской области, Карелии, Псковской области и Чечне. Перечисленные регионы преодолеют плато по заболеваемости позднее всех, оценил ученый.

Однако 23 субъекта страны уже близки к выходу на плато, отметил Тавадян. Согласно его прогнозу, среди регионов, которые близки к выходу на плато оказались ХМАО-Югра и ЯНАО. При этом наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Еврейской автономной области и Севастополе. В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях ситуация с темпом распространения инфекции оценивается, как «удовлетворительное».

Ранее омбудсмен в России Татьяна Москалькова рассказала, что россияне с пониманием отреагировали на ограничения из-за коронавируса. При этом признала, что среди населения есть недовольство на этот счет, сообщают «Невские новости». До этого она также отмечала важность доступности вакцины для всех граждан страны, пишет агентство Nation News. Однако в регионах должны быть введены новые ограничения из-за коронавирусной инфекции, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.