В курганскую прокуратуру приехал ревизор из Тюмени

В курганской прокуратуре прошло совещание с участием руководителя Нижнеобского ТУ Росрыболовства Ивана Матаева (г. Тюмень). Участники мероприятия обсудили охрану водных биоресурсов в Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в отделе госконтроля рыболовного ведомства.
«Собрались представители контрольно-надзорных ведомств, в том числе полиции и общественных инспекторов, которые помогают в охране биоресурсов и поимке браконьеров. Руководитель после мероприятия в прокуратуре проведет совещание с курганскими госинспекторами», — отметили в отделе.
Курганский отдел отличился в работе по итогам 2019 года. За лучшие результаты инспекторам передадут переходящее знамя Росрыболовства. Самым отличившимся, в том числе в поимке браконьеров, сотрудникам руководитель Нижнеобского ТУ Росрыболовства вручит награды.
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