18 ноября 2020
17 ноября 2020

В курганскую прокуратуру приехал ревизор из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
В курганской прокуратуре обсудили охрану водных биоресурсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганской прокуратуре прошло совещание с участием руководителя Нижнеобского ТУ Росрыболовства Ивана Матаева (г. Тюмень). Участники мероприятия обсудили охрану водных биоресурсов в Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в отделе госконтроля рыболовного ведомства.

«Собрались представители контрольно-надзорных ведомств, в том числе полиции и общественных инспекторов, которые помогают в охране биоресурсов и поимке браконьеров. Руководитель после мероприятия в прокуратуре проведет совещание с курганскими госинспекторами», — отметили в отделе.

Курганский отдел отличился в работе по итогам 2019 года. За лучшие результаты инспекторам передадут переходящее знамя Росрыболовства. Самым отличившимся, в том числе в поимке браконьеров, сотрудникам руководитель Нижнеобского ТУ Росрыболовства вручит награды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...