Структура властей ХМАО проводит опрос о чипировании людей

В ХМАО провели опрос, посвященный оценке развития инновационных технологий Фото: depositphotos.com

Жителям ХМАО предложили пройти опрос, в ходе которого нужно ответить на вопросы о вживлении чипов под кожу человека, а также о строительстве подводных поселений в озерах и реках. Такое социсследование опубликовано на сайте бюджетного учреждения «Региональный аналитический центр», которое занимается прогнозированием социально-экономического развития Югры.

«У каждой инновации есть „слабое место“ — невостребованность у потребителей. Именно поэтому мы просим вас ответить на десяток вопросов, чтобы попробовать предсказать, какие инновации будут востребованы, а какие можно сразу откладывать в долгий ящик», — обратились к участникам опроса его авторы.

Жителям ХМАО также предлагают высказаться о том, считают ли они, что инженерам нужно работать над созданием куполов с искусственным климатом над северными городами, делающими их более пригодными для проживания. Также свое мнение можно высказать о том, стоит ли в целях обеспечения безопасности детей в городе разрабатывать специальные дроны — «няни» для наблюдения за ребенком. Всего опрос содержит десять вопросов, а участие в нем анонимно.

URA.RU попыталось выяснить, с чем связано появление такого опроса. Но директор аналитического центра ХМАО Юрий Корольский не ответил на звонки. По остальным номерам телефонов, указанным на сайте, также связаться с сотрудниками учреждения не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вводят систему слежки с помощью QR-кода из-за коронавируса. Всем жителям округа придется пройти электронную регистрацию перед входом в заведения общепита, спортивные организации и органы власти.

Опрос, посвященный оценке развития инновационных технологий Скриншот сайта БУ «Региональный аналитический центр» ХМАО

Опрос, посвященный оценке развития инновационных технологий Скриншот сайта БУ «Региональный аналитический центр» ХМАО