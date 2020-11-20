В РФ нашли способ защитить людей от потери пенсионных накоплений

Финомбудсмен будет бороться с неправомерными переводами накоплений с 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2021 году россияне смогут получить внесудебную защиту со стороны финансового уполномоченного в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений, что приводит к их частичной утрате. Соответствующий проект поправок в закон «О финомбудсмене» уже разослан пенсионным саморегулируемым организациям (СРО) и Центробанку.

«Неправомерный перевод пенсионных накоплений граждан остается многолетней проблемой российской пенсионной системы. С 2015 года большинство клиентов при таких переходах стали лишаться части накопленных средств. За несколько прошлых лет могли пострадать сотни тысяч человек. Сейчас вернуть средства в „старый“ фонд можно только через суд, однако такая процедура является сложной и затратной», — пишет газета « Коммерсант» , в распоряжении которой оказался указанный проект поправок в закон.

Сейчас, как отмечается, подобные разбирательства не попадали в компетенцию финомбудсмена, а подготовленный документ как раз предполагает наделение его такими полномочиями. Главная цель — обеспечить человека, застрахованного по договору ОПС [обязательное пенсионное страхование], восстановить свои нарушенные права в упрощенном порядке. При обращении клиента омбудсмен должен будет принять решение в течение 15 дней.

Обратиться к финомбудсмену гражданин сможет только в течение трех лет со дня, когда он «узнал или должен был узнать о нарушении» прав. Причем этот день должен быть не ранее 1 января 2021 года. Таким образом, нововведение не будет касаться массовых нарушений прошлых лет.