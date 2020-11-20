Мишустин предложил изменить систему начисления пособий и льгот

Михаил Мишустин: правительство будет определять, кто нуждается в пособиях от государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство будет самостоятельно выявлять граждан, которым положены льготы и пособия. О новом эксперименте на совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство намерено использовать не заявительный порядок предоставления соцподдержки, а самостоятельно обрабатывать весь массив данных о доходах и положенных гражданам льготах, выявляя тех, кто в них нуждается», — приводит заявление Мишустина «Коммерсант».

Глава правительства анонсировал создание в стране единой цифровой платформы в социальной сфере, с помощью которой можно выявлять нуждающихся в поддержке людей. По словам премьера, граждане зачастую могут не знать, что им полагаются льготы и помощь от государства, пишет Nation News. Мишустин напомнил, что пандемия серьезно повлияла на доход россиян. Кабмин в свою очередь предоставил части населения необходимую поддержку, напоминает телеканал 360. В частности, речь идет о безработных и семьях с детьми.