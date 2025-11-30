Трамп высказался об Украине и ее проблемах
01 декабря 2025 в 02:43
Украина сталкивается с рядом серьезных проблем. Одной из проблем является распространенность коррупции, которая мешает развитию страны. При этом существует перспектива достижения договоренностей мирного урегулирования. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
