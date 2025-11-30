AFP: Уиткофф прилетит в Москву 1 декабря
01 декабря 2025 в 02:45
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Прибытие Уиткоффа в Москву ожидается 1 декабря. Переговоры с президентом Владимиром Путиным намечены на 2 декабря. Об этом сообщило агентство AFP.
