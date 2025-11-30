Умеров доложил Зеленскому о прогрессе на переговорах в США
Умеров заявил о сближении позиций с США после доклада Зеленскому
Фото: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza
В ходе переговоров Украине и США удалось достичь существенного прогресса в продвижении достойного мира и заметно сблизить позиции сторон. Американские партнеры подтвердили, что полностью разделяют ключевые цели Украины в вопросах безопасности, суверенитета и достижения надежного мира. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустам Умеров.
«Доложил Президенту Украины об итогах переговоров в Соединенных Штатах. Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной», — написал Умеров в своем telegram-канале. В своем сообщении он также подчеркнул, что Вашингтон полностью разделяет ключевые цели Киева, касающиеся суверенитета, безопасности и надежного мира. В ближайшее время планируется продолжение консультаций для выработки и согласования общего рамочного решения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Майами прошли переговоры между делегациями Украины и США. Госсекретарь Марко Рубио назвал встречу продуктивной и подчеркнул, что работа над обсуждаемыми вопросами будет продолжена. Украинскую сторону возглавил Рустем Умеров, который сообщил, что стороны обсудили все важные темы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.