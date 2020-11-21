Названы опасные для печени продукты

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Кроме алкоголя, болезни печени могут вызывать колбаса, пельмени и булочки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мучные изделия, пельмени и колбаса могут нанести серьезный вред печени. Об этом предупредил телеведущий и врач Александр Мясников.

«Вот эти ваши сладкие булочки, вот эти ваши пельмени, котлеты, колбаса и так далее — все ведет к жировой инфильтрации печени и ведет к неалкогольному стеатогепатозу», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия 1». Также он напомнил, что спиртное пагубно влияет на печень. В частности, для мужчин опасной дозой могут стать 200 граммов водки в неделю, а для женщин — 140 граммов.

Мясников подчеркнул, что печеночная недостаточность вызывает долгую и мучительную смерть. Эта болезнь провоцирует тяжелое кровотечение, рвоту и кровяной пот.

Ранее телеврач заявлял, что при вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, россияне должны обратить внимание на блюда, где много углеводов. Мясников также советует употреблять продукты, содержащие клетчатку, пишет «Национальная служба новостей». Например, отруби и каши. А ключевыми показателями здоровья человека являются артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара, а также обхват талии, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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