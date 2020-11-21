Доктор Мясников раскрыл, как нужно питаться при коронавирусе

Александр Мясников посоветовал обратить внимание на блюда из рыбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При вирусных заболеваниях, в том числе при COVID-19, россияне должны обратить внимание на блюда, где много углеводов. Такой совет дал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Упор на углеводы, яйца, рыбу — все, что больной захочет есть», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1». Он добавил, что при лечении коронавируса очень важен цинк, которого много в курином мясе. В то же время тяжелую форму заболевания можно предотвратить с помощью потребления витамина D, которым насыщена селедка, отметил врач. В острую фазу болезни, советует Мясников, необходимо употреблять углеводную пищу, так как она придаст больше энергии для борьбы с инфекцией.

Чай с лимоном и имбирем может поспособствовать потоотделению, но стоит учесть, что научных данных о пользе имбиря и чеснока при заболевании вирусом нет, подчеркнул Мясников. По его словам, основные принципы борьбы с инфекционными заболеваниями, это покой, проветривание помещения, обильное питье и нетяжелая пища.

Ранее коллега Мясникова Елена Малышева посоветовала россиянам есть устрицы и бразильские орехи, чтобы избежать осложнений при коронавирусе, передает «Национальная служба новостей». Также по ее мнению, черный перец способен защитить человека от COVID-19, благодаря содержащемуся в нем пиперину, сообщает RT. Тем временем специалисты отмечают, что на фоне пандемии увеличилось число рецидивов пищевых расстройств, пишет агентство Nation News.