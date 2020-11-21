США вышли из Договора по открытому небу

Соединенные Штаты официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН). 22 ноября прошли полгода после того, как Вашингтон объявил о выходе из договора.
С сегодняшнего дня США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным. Главной причиной этого решения стало якобы невыполнение условий договора со стороны России. Теперь участниками договора являются 33 государства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не согласна с претензиями Соединенных Штатов по Договору по открытому небу (ДОН).По ее словам, заявления США являются «очередными обвинениями». Захарова уточнила, что власти РФ имеют к США намного больше претензий.
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