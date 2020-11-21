21 ноября 2020

США вышли из Договора по открытому небу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Теперь участниками договора являются 33 государства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Соединенные Штаты официально перестали исполнять обязательства по Договору по открытому небу (ДОН). 22 ноября прошли полгода после того, как Вашингтон объявил о выходе из договора.

С сегодняшнего дня США не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным. Главной причиной этого решения стало якобы невыполнение условий договора со стороны России. Теперь участниками договора являются 33 государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не согласна с претензиями Соединенных Штатов по Договору по открытому небу (ДОН).По ее словам, заявления США являются «очередными обвинениями». Захарова уточнила, что власти РФ имеют к США намного больше претензий.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...