21 ноября 2020

Лица россиян попадут в новую базу данных МВД

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В базе МВД будут не только лица, но и отпечатки пальцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

До 2023 года в России создадут банк биометрических данных россиян — можно будет идентифицировать любого человека по изображению лица и отпечаткам пальцев. В базу войдут не только жители России, но и иностранцы. Такую информацию сообщает пресс-центр МВД.

«Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы „Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов“ — 2021—2023 годы», — передает агентство ТАСС слова официального представителя органов внутренних дел России. Сообщается также, что в базу будут внесены отпечатки пальцев и изображения лиц людей.

Однако ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявлял, что с раскрываемостью преступлений в России все очень хорошо. По его мнению, раскрываемость убийств достигла почти 92%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — 93%, изнасилований — почти 98%. Его слова передает РАПСИ.

При этом в середине октября 2020 года Минфин России предложил провести реформу органов внутренних дел. Предполагалось создать на базе МВД единый орган, включающий в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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