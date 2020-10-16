16 октября 2020

Минфин РФ предложил сократить 10% кадрового состава МВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. Об этом говорится в письме из аппарата Совбеза заместителю главы МВД Александру Горовому.

«Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет», — пишут «Известия». Эксперты считают, что оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно. Также предлагается сократить управленческий состав за счет внедрения схемы «елочка».

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал условие для отмены накопительной пенсии. По его словам, России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...