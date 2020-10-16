Минфин РФ предложил сократить 10% кадрового состава МВД

Минфин России предложил реформу органов внутренних дел. Об этом говорится в письме из аппарата Совбеза заместителю главы МВД Александру Горовому.
«Минфин предложил создать на базе МВД единый правоохранительный орган, который включит в себя функции ФСИН, ГФС и ФССП. Кроме того ведомство рекомендует сократить на 10% численность сотрудников органов внутренних дел, исключить из закона индексацию военных пенсий не менее чем на 2% сверх инфляции, а также увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию с 20 до 25 лет», — пишут «Известия». Эксперты считают, что оптимизация структуры правоохранительных органов поможет сэкономить порядка 20 млрд рублей из казны ежегодно. Также предлагается сократить управленческий состав за счет внедрения схемы «елочка».
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал условие для отмены накопительной пенсии. По его словам, России нужно создать систему добровольного накопления пенсий, прежде чем отказываться от накопительной части госвыплаты.
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