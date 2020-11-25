Вахтовиками ЯНАО, которых не лечат от COVID, займется прокуратура

На Бованенковском месторождении началась проверка прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прокуратура ЯНАО начала проверку на Бованенковском месторождении, работники которого жаловались на отсутствие лечения от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом для проверки стала публикация URA.RU о вахтовиках компании «Газстройпром».

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению прав вахтовых работников на доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. При выявлении нарушений закона будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-службе органа. Отмечается, что прокуратура округа будет контролировать ход и результаты проверки.

В пресс-службе «Газстройпрома» заявили корреспонденту URA.RU, что медпункты компании обеспечены лекарствами, а заболевшие вахтовики получают помощь. «В настоящее время на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях работают 13 врачей и фельдшеров „СОГАЗ-Медсервис“. Налажено взаимодействие с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения. В случаях тяжелого течения заболевания работники эвакуируются в профильные стационары», — сказали в «Газстройпроме».

О ситуации на Бованенковском месторождении URA.RU рассказали рабочие фирм «ГСП-2» и «ГСП-3», входящих в структуру «Газстройпрома». По словам очевидцев, заболевших коронавирусом вахтовиков не лечат, потому что в обсерваторах нет лекарств. Сотрудники, якобы, вынуждены лечиться самостоятельно, а врачебную помощь получают лишь те, чье состояние достигло критического.