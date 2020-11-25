В Тюмени наказаны азербайджанцы, праздновавшие победу в Карабахе

Окончание войны тюменцы праздновали размахивая флагами, но не надев масок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В Тюмени назначили наказание восьми участникам массового публичного мероприятия, которое прошло в период пандемии. Об этом сообщает Ленинский районный суд. Речь идет о празднике, который азербайджанцы устроили в честь окончания конфликта в Нагорном Карабахе.

10 ноября в 20:00 на автомобильной парковке гипермаркета «Лента» около 30 граждан устроили массовое мероприятие с нарушением санитарных норм. «Участники были без масок. При этом находились в непосредственной близости друг от друга», — сообщается на сайте Ленинского районного суда Тюмени.

Суд рассмотрел восемь дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного пребывания в общественных местах, если это повлекло нарушение санитарных норм и правил). Наказания для обвиняемых в итоге оказались разными — кто-то получил штраф, а кто-то арест.

На четверо суток под арест отправили гражданина, которого признали организатором всего мероприятия. Именно он объявил о сборе у «Ленты» в общем чате азербайджанцев в WhatsApp. При этом, по его словам, он хотел остановить праздник, когда узнал, что проводить его незаконно.