Курганские зеки болеют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родственники арестантов, содержащихся в курганских колониях, заявили о вспышке числа простуд с симптомами похожими на коронавирус. У многих осужденных повышенная температура, зеки лечатся чесноком и луком. Об этом URA.RU сообщили родственники осужденных.

«В колонии вспышка эпидемии коронавируса, многие заболели, высокая температура, больница заполнена, лекарств мало. Передать медикаменты бывает сложно, не все могут привезти их, а длительные свидания из-за пандемии запрещены. Осужденные лечатся чесноком и луком», — написала одна из родственниц осужденного.

Близкие люди других арестантов подтвердили, что некоторые из них недавно болели. «Но анализ на коронавирус у них не брали. Кроме того, не все сообщают о наличии признаков болезни. Они опасаются, что если подтвердится COVID, то их изолируют в отдельные помещения, напоминающие ШИЗО», — отметили курганцы.

В пресс-службе УФСИН России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что в 2020 году в колониях и СИЗО зафиксировано 7 случаев заболевания коронавирусом. Летальных случаев нет. «Все пациенты перенесли болезнь в бессимптомной или легкой форме. За весь период проведено 1100 лабораторных исследований среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных», — говорится в ответе.

Для пациентов с легкой формой COVID в учреждениях выделены отдельные помещения с соблюдением санитарных норм. В ведомстве также отметили, что осужденные обращаются с симптомами ОРВИ в медпункты. Заболеваемость в этом году аналогична прошлогодним показателям. 60% контингента вакцинированы от гриппа, добавили в областном УФСИН.