Россия будет работать в убыток три года

Госдума РФ в третьем чтении утвердила бюджет страны. Согласно представленному документу, расходы за трехлетний период, несмотря на оптимистические прогнозы, превысят доходную часть.
- 2021 год
Прогнозируемые доходы федерального бюджета составят 18,8 триллионов рублей. Расходы — 21,52 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 2,75 триллиона.
Из перечисленной суммы расходов большая часть (5,6 триллионов рублей) будет направлена на социальную политику. На втором месте — развитие пенсионной системы, на которое в бюджете заложено 3,5 триллиона. На третьем месте — здравоохранение (1,12 триллионов рублей).
- 2022 год
Доходы бюджета в 2022 году составят 20,6 триллионов рублей, расходы — 21,88 триллионов. Дефицит бюджета будет равен сумме в 1,25 триллионов рублей.
Основной статьей расходов бюджета также будет являться социальная политика (5,7 триллионов рублей). За ней следует обеспечение развития пенсионной системы страны (3,2 триллиона), а также здравоохранение (1,1 триллион).
- 2023 год
Доходы бюджета составят 22,3 триллиона рублей, расходы — 23,67 триллионов. Дефицит — 1,41 триллион рублей.
На социальную политику будет потрачено 6,05 триллионов рублей, на развитие пенсионной системы — 3,2 триллиона. На поддержку здравоохранения депутаты заложили сумму в 1,1 триллион рублей.
Кроме обязательных статей расходов, депутаты внесли в итоговый вариант бюджета финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В следующем году на эти цели направят 638,9 миллиардов рублей. Также планируется обеспечить субсидирование ипотечных жилищных кредитов. Для снижения ставок в следующем году будет направлено 12,6 миллиардов.
Подписывайтесь на URA.RU в