Россия будет работать в убыток три года

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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума утвердила проект бюджета сроком на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Госдума РФ в третьем чтении утвердила бюджет страны. Согласно представленному документу, расходы за трехлетний период, несмотря на оптимистические прогнозы, превысят доходную часть.

  • 2021 год

Прогнозируемые доходы федерального бюджета составят 18,8 триллионов рублей. Расходы — 21,52 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета в следующем году составит 2,75 триллиона.

Из перечисленной суммы расходов большая часть (5,6 триллионов рублей) будет направлена на социальную политику. На втором месте — развитие пенсионной системы, на которое в бюджете заложено 3,5 триллиона. На третьем месте — здравоохранение (1,12 триллионов рублей).

  • 2022 год

Доходы бюджета в 2022 году составят 20,6 триллионов рублей, расходы — 21,88 триллионов. Дефицит бюджета будет равен сумме в 1,25 триллионов рублей.

Основной статьей расходов бюджета также будет являться социальная политика (5,7 триллионов рублей). За ней следует обеспечение развития пенсионной системы страны (3,2 триллиона), а также здравоохранение (1,1 триллион).

  • 2023 год

Доходы бюджета составят 22,3 триллиона рублей, расходы — 23,67 триллионов. Дефицит — 1,41 триллион рублей.

На социальную политику будет потрачено 6,05 триллионов рублей, на развитие пенсионной системы — 3,2 триллиона. На поддержку здравоохранения депутаты заложили сумму в 1,1 триллион рублей.

Кроме обязательных статей расходов, депутаты внесли в итоговый вариант бюджета финансовое обеспечение Общенационального плана по восстановлению экономики. В следующем году на эти цели направят 638,9 миллиардов рублей. Также планируется обеспечить субсидирование ипотечных жилищных кредитов. Для снижения ставок в следующем году будет направлено 12,6 миллиардов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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