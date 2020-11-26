Жириновский призвал перенести суд над Фургалом в Хабаровск

Суд над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, находящимся в московском СИЗО по подозрению в организации убийств, должен пройти в столице дальневосточного региона. Такое мнение высказал глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Жителям Хабаровского края не хотите пойти навстречу. Почему суд над Фургалом не провести там?» — задался вопросом Жириновский в своем telegram-канале.
Политик добавил, что у Фургала в СИЗО обнаружили болезнь легких, однако, в отличие от других известных арестованных, его не выпускают из тюремной камеры для лечения. По мнению Жириновского, это делается для того, чтобы бывший глава региона скончался в местах лишения свободы.
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в июле этого года по пути на работу. Его обвиняют в организации убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. Кроме того, в уголовном деле Фургала фигурирует и возможное пособничество хабаровской криминальной группировке. По информации «Национальной службы новостей», 25 ноября Басманный суд Москвы продлил арест-экс главы дальневосточного региона до 9 марта следующего года.
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