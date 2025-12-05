Моди назвал Путина истинным другом

Между Россией и Индией присутствует глубокое доверие, заявил Моди Фото: пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал президента РФ Владимира Путина своим истинным другом. Сделал он это во время их личной встречи.

«Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», — заявил Моди. Его слова приводит РБК.

Он отметил, что мир переживает много перемен. И Россия совместно с Индией поддерживает позиции и усилия для скорейшего установления мира.

Продолжение после рекламы