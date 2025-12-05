Моди назвал Путина истинным другом
Между Россией и Индией присутствует глубокое доверие, заявил Моди
Фото: пресс-служба президента РФ
Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал президента РФ Владимира Путина своим истинным другом. Сделал он это во время их личной встречи.
«Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это свидетельствует о глубоком доверии между нашими странами. Это и есть сила, настоящая сила наших отношений», — заявил Моди. Его слова приводит РБК.
Он отметил, что мир переживает много перемен. И Россия совместно с Индией поддерживает позиции и усилия для скорейшего установления мира.
Накануне визита Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом 4–5 декабря, его самолет приземлился на авиабазе Палам, где его встретил Моди. Премьер Индии в соцсети X назвал российского лидера своим другом и подчеркнул, что двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели носят устойчивый характер и выдержали проверку временем.
