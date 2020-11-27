Ксения Собчак пришла в гости в известный tiktok-хаус Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак пришла в гости к участникам tiktok-хауса DreamTeamHouse. Записью она поделилась в своем tiktok-аккаунте.

На одном из видео Собчак беседует с блогером Артуром Бабичем. «А вы случайно не знаете, что такое „Дом-2“? Мне кажется, я вас где-то видел», — спрашивает тиктокер бывшую ведущую шоу. «Нет, а что это?», — отвечает Собчак.

На втором ролике журналистка танцует в окружении всех блогеров DreamTeamHouse, включая Даню Милохина. Ролик набрал более 1,7 миллиона просмотров в TikTok за 14 часов. В некоторых telegram-каналах стали предполагать, что Собчак делает фильм о молодых блогерах для своего youtube-канала «Осторожно, Собчак».

До этого Собчак выпустила интервью с экс-главой офиса президента Украины Андреем Богданом. В ходе разговора Богдан попросил президента РФ Владимира Путина «сделать шаг назад», передает телеканал 360. Также на канале Собчак выходил выпуск, где журналистка беседовала с трансгендерной женщиной Натальей Максимовой.