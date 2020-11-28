Британские вирусологи дали оценку российской вакцине «Спутник V»

В российскую вакцину поверили британские ученые Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Британские ученые-вирусологи признали российскую вакцину «Спутник V». Они заявили, что ее эффективность достигает 95%, и этот показатель согласуется с итогами разработок других препаратов.

«Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — заявил профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс в интервью телеканалу CBC.

Коллега Эванса, профессор вирусологии Университета Рединга Иэн Джонс с ним согласился, пишет РБК. Ученый отметил, что не видит причин сомневаться в данных об эффективности российской вакцины. «Первоначальные результаты вызывали замешательство… они были опубликованы немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — считает британский ученый.

Эванс признает, что российские разработки воспринимаются в мире скептически. Причиной может служить то, что в РФ процессы создания и испытания вакцины проходят не так открыто, как в европейских странах и США. «Мы не знаем, насколько тщательно ведется наблюдение за испытаниями и насколько аккуратно объявляются результаты», — пояснил ученый.

Кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов ранее рассказывал URA.RU, что для доказательства эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» используют слишком малое число испытуемых. Он также отметил, что разработчикам стоит чаще сообщать о побочных действиях вакцины.

Инфекционист Евгений Тимаков объяснили принцип действия российской вакцины от коронавируса, пишет Nation News. Врач отметил, что вакцина не способна на 100% защитить от заболевания, однако процедура поможет организму бороться с COVID-19.