Около 2000 иностранных студентов оказались под угрозой отчисления из вузов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотни иностранных студентов начали отчислять из российских вузов потому, что они не могут вернуться в РФ из-за закрытых границ во время пандемии коронавируса. Официально студентов отчисляют из-за неуспеваемости, поскольку они не могут получить необходимые знания для сдачи экзаменов, практических заданий и лабораторных работ.

Под угрозой, прежде всего, оказались студенты творческих или практических специальностей, которые не могут дистанционно учиться. «Из-за пандемии я нахожусь в Болгарии, не могу попасть в Россию. У меня учеба практическая. Каждый день идут занятия по актерскому мастерству, танцам, фехтованию. Никто не может заниматься театром дистанционно», — заявила студентка Санкт-Петербургского государственного университета сценических искусств Теодора, сообщает телеграм-канал Mash. URA.RU направило запрос в вуз с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, рассматриваются ли варианты сохранения мест за студентами. Например, введение академического отпуска.

«Не можем участвовать в жизни университета, что является проблемой получения грантов, бюджетных мест, скидок на обучение. Мы являемся неконкурентоспособными с нашими одногруппниками», — приводит Mash слова студентки Ирины Сафроновой. При этом иностранным студентам приходиться оплачивать общежитие и квартиры в РФ, чтобы их вещи не пропали.

«Проблема в том, что практические знание получить почти невозможно. Большое количество студентов хотят вернуться и за свой счет пройти карантин. Их отчисляют не за то, что их нет на занятиях. Причина в неуспеваемости. Вопрос в качестве получения образование. Дистанционное образование ниже по целому ряду дисциплин», — сообщил в беседе с URA.RU правозащитник и юрист Иван Мельников, которому пожаловались иностранные студенты. Он подчеркнул, что молодые люди хотят учиться в России и даже готовы оплатить 14-дневный карантин по прибытию в страну. По мнению юриста, проблема с неуспеваемостью может обостриться в ближайшую сессию.

Мельников обратился к заместителю главы правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие иностранным студентам. В частности, сделать обучение основанием для въезда в Россию, организовать чартерные рейсы из других стран.

В правительство РФ обратилось около 2000 иностранных студентов Иван Мельников

Правозащитник предложил разрешить студентам из других стран въезжать в Россию Иван Мельников