В разгар пандемии в ЯНАО съезжаются десятки иностранных ученых

Присутствовать на конференции «Обдория» планируют более 30 российских и зарубежных исследователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 70 исследователей из России, США, Канады, Финляндии и Эстонии станут участниками XI научно-практической конференции «Обдория. Ямало-Ненецкий автономный округ в XXI веке: от сохранения традиций к развитию технологий». На мероприятии, которое начнется 2 декабря в Салехарде, более 30 участников намерены присутствовать лично, сообщила пресс-служба ямальского правительства.

«„Обдория“ 2020 года организуется с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических мер, — говорится в сообщении. — Все очные участники, согласно требованиям, проходят тестирование на COVID-19». При этом 30 докладов иностранных и иногородних участников, которые не приедут в ЯНАО из-за ограничений по коронавирусу, будут заслушаны онлайн.

Конференция «Обдория» проводится Научным центром изучения Арктики (НЦИА) раз в два года. На мероприятии обсуждаются вопросы безопасного и эффективного освоения Арктики, роли и места в этих процессах коренных малых народов Севера (КМНС), повышение качества жизни ямальцев. Также подводятся итоги исследований и обозначается задачи на перспективу, стоящие перед арктической наукой.

В этом году запланирована работа четырех секций по формированию региональной идентичности, культуре арктического города, актуальным вопросам и современным аспектам взаимодействия образования, общества и экономики, экологии и природопользованию. Параллельно состоится семинар по экобезопасности и рациональному природопользованию в Арктической зоне РФ.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов продлил режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. Из-за этого вносятся изменения в торжества, посвященные 90-летию ЯНАО.