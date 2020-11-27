27 ноября 2020
26 ноября 2020

В ЯНАО продлили ограничения из-за коронавируса. Срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, пешеходы, пешеходы в масках
На Ямале ограничения будут действовать до 15 января 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили карантин до 15 января. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 15 января 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба Ямала. Также в округе сохранились следующие ограничения:

  • Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
  • В общественных местах обязательно носить маски и соблюдать дистанцию от окружающих.
  • с 23:00 до 06:00 запрещена работа кинотеатров, баров, ресторанов, клубов, а также оказание услуг общественного питания.
  • Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.
  • В ЗАГС можно прийти только по предварительной записи.
  • Запрещены массовые мероприятия.

На сегодняшний день на Ямале зафиксировано 25 951 случай коронавируса. Вылечилось 17 441 человек, скончалось — 254. За последние сутки было обнаружено 195 случаев COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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