На Ямале ограничения будут действовать до 15 января 2021 года
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Ямало-Ненецком автономном округе продлили карантин до 15 января. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 15 января 2021 года», — говорится в сообщении оперштаба Ямала. Также в округе сохранились следующие ограничения:
- Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
- В общественных местах обязательно носить маски и соблюдать дистанцию от окружающих.
- с 23:00 до 06:00 запрещена работа кинотеатров, баров, ресторанов, клубов, а также оказание услуг общественного питания.
- Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.
- В ЗАГС можно прийти только по предварительной записи.
- Запрещены массовые мероприятия.
На сегодняшний день на Ямале зафиксировано 25 951 случай коронавируса. Вылечилось 17 441 человек, скончалось — 254. За последние сутки было обнаружено 195 случаев COVID-19.
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