Главный праздник ЯНАО отметят с поправками на коронавирус

Торжества в декабре серьезно корректируют из-за режима повышенной готовности (архивное фото) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Торжества по случаю 90-летия создания ЯНАО — будет проходить с учетом эпидемиологической обстановки в регионе. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, из-за этого придется отказаться от мероприятий, при проведении которых будет сложно контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

«К сожалению, отменили и приезд в округ наших ветеранов — мы не можем подвергать их неоправданному риску», — прокомментировал обстановку первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев. Тем не менее каждого, кто был приглашен, власти намерены поздравить лично, используя все существующие возможности, чтобы выразить ветеранам благодарность за их труд и вклад в развитие округа.

В КДЦ Салехарда 11 декабря пройдет торжественный концерт, в зал пригласят врачей, отличившихся в борьбе с пандемией, педагогов, а также волонтеров и удостоенных государственных наград ямальцев. Прямая трансляция будет вестись на сайте правительства ЯНАО, в СМИ региона и соцсетях.

На открытых площадках пройдет приуроченная к 90-летия ЯНАО Обдорская ярмарка. До весны 2021 года также продолжат работу тематические уличные экспозиции. В музее имени Шемановского также до весны продлится выставка о становлении и развитии стратегических проектов региона.

Решение о продлении режима повышенной готовности по коронавирусу в ЯНАО было принято в минувшие выходные. Ограничительные мероприятия продлены до 15 января.

Коронавирус не первый раз вносит коррективы в торжества 2020 года. Ранее на Ямале был отменен День оленевода, а празднование Дня Победы было сильно скорректировано.