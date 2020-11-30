ВОЗ: миру грозит новая пандемия из-за антибиотиков

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Антибиотики можно принимать только по указанию врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Бесконтрольный прием антибиотиков и противовирусных средств может привести к новой, более серьезной пандемии. С таким заявлением выступила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Если мы не будем осторожно использовать антибиотики, тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», — цитирует Вуйнович RT. Ученый подчеркнула, что принимать антибиотики можно только по назначению врача.

При бесконтрольном приеме антибиотики потеряют эффективность и людям будет нечем лечить инфекции, отметила представитель ВОЗ. До этого о вреде самостоятельного приема антибиотиков предупреждала фармаколог Ольга Тазиева, передает Nation News. Минздрав РФ также высказывался об опасности неконтролируемого приема антибиотиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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