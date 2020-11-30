Игорь Шифрин скончался на 61-м году жизни Фото предоставлено «Новой больницей»

В Екатеринбурге скончался известный врач, заместитель гендиректора «Новой больницы» Игорь Шифрин. Об этом URA.RU сообщили в медучреждении.

«Медицинское объединение «Новая больница» с прискорбием сообщает, что 30 ноября на 61-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель генерального директора по организации и развитию медицинских услуг Игорь Михайлович Шифрин, — рассказали в больнице. — Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники. Игорь Михайлович был душой коллектива и талантливым организатором. Он был Врачом с большой буквы, всегда действовал в интересах пациентов: хорошо понимал их проблемы и делал все, чтобы помочь. Все значимые этапы развития «Новой больницы», все ее успехи неразрывно связаны с его именем.

Администрация и коллектив «Новой больницы» скорбит о безвременной кончине Игоря Михайловича. Светлая память о нем всегда будет в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и всем, кто знал и любил Игоря Михайловича Шифрина».