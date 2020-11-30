В ХМАО смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц

В ХМАО за минувший месяц от коронавируса умерло 165 человек, а за предыдущий — 60 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует оперштаб обновленные данные. Статистика по территориям выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 42;
- Сургут — 36;
- Нягань — 35;
- Нефтеюганский район — 17;
- Мегион — 14;
- Нижневартовск — 12;
- Когалым — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Урай — 8;
- Советский район — 7;
- Пыть-Ях — 6;
- Югорск — 5;
- Сургутский район — 4;
- Белоярский район — 3;
- Березовский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нефтеюганск — 2;
- Радужный — 2;
- Нижневартовский район — 1.
Состояние 151 пациента тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 413 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 225 человек, за весь период пандемии — 29 479 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) пытался вызвать врача 1200 раз. Причину, по которой телефон всегда занят, мужчина записал на камеру.
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