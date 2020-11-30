В ХМАО смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц

В ХМАО за ноябрь от коронавируса умерло 165 человек Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувший месяц от коронавируса умерло 165 человек, а за предыдущий — 60 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует оперштаб обновленные данные. Статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 42;

Сургут — 36;

Нягань — 35;

Нефтеюганский район — 17;

Мегион — 14;

Нижневартовск — 12;

Когалым — 8;

Октябрьский район — 8;

Урай — 8;

Советский район — 7;

Пыть-Ях — 6;

Югорск — 5;

Сургутский район — 4;

Белоярский район — 3;

Березовский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 2;

Нефтеюганск — 2;

Радужный — 2;

Нижневартовский район — 1.

Состояние 151 пациента тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 413 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 225 человек, за весь период пандемии — 29 479 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) пытался вызвать врача 1200 раз. Причину, по которой телефон всегда занят, мужчина записал на камеру.