30 ноября 2020
29 ноября 2020
28 ноября 2020

В ХМАО смертность от коронавируса выросла в три раза за месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО за ноябрь от коронавируса умерло 165 человек Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувший месяц от коронавируса умерло 165 человек, а за предыдущий — 60 человек. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 215 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 47 зафиксирована пневмония, у 9 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует оперштаб обновленные данные. Статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 42;
  • Сургут — 36;
  • Нягань — 35;
  • Нефтеюганский район — 17;
  • Мегион — 14;
  • Нижневартовск — 12;
  • Когалым — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Урай — 8;
  • Советский район — 7;
  • Пыть-Ях — 6;
  • Югорск — 5;
  • Сургутский район — 4;
  • Белоярский район — 3;
  • Березовский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нефтеюганск — 2;
  • Радужный — 2;
  • Нижневартовский район — 1.

Состояние 151 пациента тяжелое, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 413 человек (6 человек за сутки). За сутки излечились 225 человек, за весь период пандемии — 29 479 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска (ХМАО) пытался вызвать врача 1200 раз. Причину, по которой телефон всегда занят, мужчина записал на камеру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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