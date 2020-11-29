Пациенту из Нижневартовска пришлось позвонить в больницу 1200 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Житель Нижневартовска (ХМАО) Антон Сунегин позвонил в поликлинику 1200 раз, пытаясь вызвать врача для своей матери из-за высокой температуры. Лишь после этого вызов приняли, но врач так и не приехал. Через несколько дней Сунегин сам пришел в поликлинику и увидел, что оператор сняла трубку с телефона и оставила лежать на столе. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Позвонил в поликлинику №2 тысячу двести раз, постоянно натыкались на короткие гудки (занято), но мы все-таки дозвонились. Врача не было, а температура все не отступала. Спустя три дня я все-таки решил выяснить, почему же в диспетчерской всегда занято. Оказывается, диспетчеры сняли трубку с аппарата и просто положили ее на стол!» — пишет автор поста.

В департаменте здравоохранения откликнулись на пост: «Принято решение об усилении диспетчерской службы поликлиники №2. Теперь в помощь основному сотруднику будет прикреплен дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии». Также в депздраве пообещали подключить к работе WhatsApp для оперативного приема и отработки вызовов на дом.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО проигнорировали пациентку с подозрением на COVID. Она пыталась вызвать врача 500 раз в этой же поликлинике.