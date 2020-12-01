Биолог: даже легкая форма коронавируса приближает старость

Последствием даже легкой формы COVID-19 могут стать болезни пожилых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Последствием даже легкой формы COVID-19 стоит считать преждевременное старение организма. Об этом журналистам рассказала Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, в ноябре были опубликованы результаты исследования группы врачей, которые изучали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме. Результаты показали, что даже в последнем случае у 70% пациентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. В основном жировой гепатоз (заболевание печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Такие диагнозы обычно ставят людям в 60 лет, но людям из пост-ковидной группы — уже в 40.

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — приводит РИА «Новости» слова Барановой. Подобных исследований, подчеркнула биолог, должно быть много, последствия инфекции должны быть изучены лучше.