04 декабря 2020
03 декабря 2020

Губернатор Шумков сравнил рабочий день с канителью

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, шумков вадим, сажин владимир
Вадим Шумков привел большой список вопросов, которые приходится решать за день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал свой рабочий график словом «канитель» и привел большой список обязанностей, которые ему приходится исполнять. Об этом он написал 4 декабря в своем intsgram-аккаунте.

«С утра до вечера одна канитель — мост ЖБИ надо достраивать, канализацию в восточном доделывать, коллектор масштабно переделывать, очистные в трех районах строим, воду в двух центрах магистрали строим, сотни километров и участки дорог, освещение, дворы, фасады…» — рассказал Шумков. В списке дел он также указал ремонт и строительство жилья, школ, больниц и детсадов, благоустройство территорий и упомянул про субсидии и дотации. По его словам, это только часть того, что появляется за день.

Губернатор отметил, что по каждому проекту есть «свои приколы и вопросы». Их, по его мнению, многие самостоятельно решать разучились.

Ранее глава региона в шутливой форме назвал коллег, которые готовят ему рабочую субботу, варварами. Позже Шумков отметил, что часто нужно посмеяться, в том числе, и над собой.

instagram-аккаунт Вадима Шумкова

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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