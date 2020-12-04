Губернатор Шумков сравнил рабочий день с канителью

Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал свой рабочий график словом «канитель» и привел большой список обязанностей, которые ему приходится исполнять. Об этом он написал 4 декабря в своем intsgram-аккаунте.
«С утра до вечера одна канитель — мост ЖБИ надо достраивать, канализацию в восточном доделывать, коллектор масштабно переделывать, очистные в трех районах строим, воду в двух центрах магистрали строим, сотни километров и участки дорог, освещение, дворы, фасады…» — рассказал Шумков. В списке дел он также указал ремонт и строительство жилья, школ, больниц и детсадов, благоустройство территорий и упомянул про субсидии и дотации. По его словам, это только часть того, что появляется за день.
Губернатор отметил, что по каждому проекту есть «свои приколы и вопросы». Их, по его мнению, многие самостоятельно решать разучились.
Ранее глава региона в шутливой форме назвал коллег, которые готовят ему рабочую субботу, варварами. Позже Шумков отметил, что часто нужно посмеяться, в том числе, и над собой.
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