Миллионы россиян рискуют потерять пенсию из-за новой реформы

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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
Рабочий стаж хотят поднять с 15 до 30 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В России предложили внести очередные изменения в пенсионную реформу. Они предполагают увеличение минимального рабочего стажа в два раза и больше взносов в Пенсионный фонд. Такое предложение выдвинули специалисты Институте соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Это лишит достойной пенсии всех, кто имеет несчастье трудиться неофициально и получает зарплату в конвертах», — цитирует «Царьград» профессора Московского юридического университета Эльвиру Тучкову. Кроме того, как следует из инициативы, взносы в Пенсионный фонд тоже планируется повысить с 22 до 25%.

Ранее бывший министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников заявил, что накопительную часть пенсии нужно отменить. По его словам, пенсионная система России доказала свою несостоятельность. За два года после проведения реформы по повышению пенсионного возраста эффект для федерального бюджета оказался практически нулевым.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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