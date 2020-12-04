Миллионы россиян рискуют потерять пенсию из-за новой реформы

В России предложили внести очередные изменения в пенсионную реформу. Они предполагают увеличение минимального рабочего стажа в два раза и больше взносов в Пенсионный фонд. Такое предложение выдвинули специалисты Институте соцанализа и прогнозирования РАНХиГС.
«Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Это лишит достойной пенсии всех, кто имеет несчастье трудиться неофициально и получает зарплату в конвертах», — цитирует «
Ранее бывший министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников заявил, что накопительную часть пенсии нужно отменить. По его словам, пенсионная система России доказала свою несостоятельность. За два года после проведения реформы по повышению пенсионного возраста эффект для федерального бюджета оказался практически нулевым.
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