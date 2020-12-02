Экс-министр труда России призвал изменить пенсионную систему

Пенсионная система России доказала свою несостоятельность, поэтому ее нужно кардинально менять. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-министр труда РФ, зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников.
«Пенсионная система требует кардинальной реформы. В нынешнем виде она не работает, а в будущем ситуация усугубится», — рассказал Калашников. Он считает, что в России увеличится число безработных и упадут доходы населения.
«Накопительную часть пенсии нужно отменить», — заявил экс-министр труда. Однако в этом случае могут резко снизиться пенсионные выплаты. «Вступая в трудовую деятельность, гражданин должен знать, что будет через 40 лет», — добавил Калашников. Он считает, что пенсионная система в РФ должна быть более стабильной и не изменяться так часто, как это происходит в последние годы.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, по которому выплаты накопительной части пенсии россиян будут приостановлены до 2023 года. Также в правительстве увеличили период выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев.
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