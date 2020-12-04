В Совфеде предложили изменить зарплату российским учителям

Оклад российских учителей и преподавателей может измениться. С соответствующим предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
В установлении единой системы оплаты труда педагогам уже был достигнут прогресс, отметила спикер Совфеда. Матвиенко напомнила, что недавно в России был принят закон об оплате труда муниципальных и государственных учреждений.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей, передает агентство Nation News. Авторы законопроекта считают, что в пандемию актуальность таких решений возросла в несколько раз.
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