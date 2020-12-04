В Совфеде предложили изменить зарплату российским учителям

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Клипарт. Сургут, учитель, школа, рука с ручкой
Педагогам России нужно увеличить долю оклада в зарплате, заявила Валентина Матвиенко Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оклад российских учителей и преподавателей может измениться. С соответствующим предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

В установлении единой системы оплаты труда педагогам уже был достигнут прогресс, отметила спикер Совфеда. Матвиенко напомнила, что недавно в России был принят закон об оплате труда муниципальных и государственных учреждений.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении бюрократической нагрузки на учителей, передает агентство Nation News. Авторы законопроекта считают, что в пандемию актуальность таких решений возросла в несколько раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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