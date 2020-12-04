Врач объяснил нестыковки в статистике по коронавирусу в России

Статистики смертности от вируса формируются по-разному для каждых ведомств Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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При формировании статистики смертности больных коронавирусом в России учитываются две причины смерти: от самой инфекции и других болезней, которые обострились на фоне вируса. С этим могут быть связаны расхождения в количестве летальных случаев у разных ведомств. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился главный внештатный специалист по патологической анатомии Минздрава России Георгий Франк.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что, несмотря на обвинения в сокрытии летальных случаев от коронавируса в России со стороны иностранных СМИ, вся статистика, получаемая от оперативного штаба и Росстата является достоверной. Расхождения же в ней связаны с тем, что в статистике оперштаба указываются случаи, при которых не требуется заключение патологоанатома, Росстат же формирует данные по смертности уже со включенными подтверждениями патологоанатомического вскрытия.

Франк подчеркнул, что Татьяна Голикова полностью права. По его словам, каждый летальный случай рассматривается отдельно. «У человека может быть коронавирус и кроме того какая-то злокачественная опухоль. В каждом конкретном случае надо решать — он может умереть от злокачественной опухоли при коронавирусе, или наоборот», — рассказал Франк. Врач подчеркнул, что после заключения патологоанатомов подавляющее большинство таких случаев также идет в статистику.