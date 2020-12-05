Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп подписал подписал принятый конгрессом антидопинговый «акт Родченкова». Об этом сообщил Белый дом.

«Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Он назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова», — пишет РИА «Новости».

Наказание предусматривает штраф до миллиона долларов и арест сроком до десяти лет. Действие закона распространяется на тренеров, агентов, менеджеров, а также представителей госучреждений. Самих атлетов может наказывать WADA.

Само агентство, к слову, ранее раскритиковало акт, поскольку закон может подорвать мировую антидопинговую систему и отпугнуть информаторов. которые начнут опасаться уголовной ответственности. Более того, в организации не исключают, что подобные правила появятся и в других странах по политическим причинам. Например, в отместку. В Кремле принятый документ восприняли критично. Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что власти РФ обеспокоены принятием законопроекта, который является попыткой США распространить свою юрисдикцию на другие страны.