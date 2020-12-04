Семья потратила последние деньги на заправку своего автомобиля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Читательница URA.RU стала жертвой сбоя в работе Сбербанка. Женщина вместе с семьей застряла на одной из АЗС «Газпромнефти» под Екатеринбургом — она потратила последние деньги с карты на заправку автомобиля, однако платеж у кассира не прошел.

«Стоим на Газпроме (АЗС №193) на кольцовском тракте. По Сбербанку сняли деньги. Мобильное приложение показало, что деньги сняли. А заправлять отказались», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, чек об операции у кассира также не удалось получить по причине сбоя.

Женщина рассказала, что они вместе с мужем-инвалидом первой группы и двумя маленькими детьми на момент звонка в редакцию уже два часа находятся на АЗС. Им требуется уехать в Каменск-Уральский, однако бензина в автомобиле не осталось, как и денег на еще одну заправку. Сотрудники заправки, по ее словам, отказались писать какую-то расписку по поводу произошедшего сбоя.

Сегодня Сбербанк зафиксировал сбой с картами платежной системы Visa. По словам представителей банка, некоторые клиенты могли столкнуться с затруднениями при проведении операций по картам, однако в настоящее время все неполадки были уже устранены.

Информационное агентство URA.RU попробовало связаться с единым центром поддержки клиентов автозаправочных комплексов «Газпромнефти». Однако по причине загруженности телефонной линии центра, сделать этого не удалось.

Представитель Свердловского главка полиции, начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул в разговоре с URA.RU, что пострадавших от сбоя в работе банка необходимо предоставить представителям автозаправочной станции выписки со счета, свой мобильный телефон, чтобы с ними можно было связаться в случае необходимости. Он добавил, что не стоит доводить ситуацию до конфликтной.

Обновлено 20:39: В пресс-службе уральского отделения Сбербанка сообщили URA.RU, что с женщиной свяжется клиентская служба банка.