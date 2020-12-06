В России хотят ввести предновогодние выплаты

Максим Сурайкин считает, что нужно выплатить по 3000 рублей некоторым категориям россиян Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Председатель Центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил выплатить безработным россиянам, пенсионерам и матерям-одиночкам по 3000 рублей к Новому году. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии. Соответствующее предложение направлено в Минтруда РФ.

«Всем безработным, пенсионерам, которые почти весь год на самоизоляции, матерям-одиночкам, в этом году государство должно помочь со средствами на новогодние подарки», — цитирует пресс-служба Сурайкина. По его словам, выплатить по 3000 рублей некоторым категориям россиян нужно за декабрь 2020 года и первую половину января 2021 года.

С помощью этих выплат россияне смогут купить подарки близким, считает Сурайкин. Он уверен, что данные о россиянах, которым полагаются выплаты, будут получены в органах социальной защиты, опеки, в комитетах по занятости. Эти разовые выплаты не нанесут ущерб бюджету РФ, уверен Сурайкин.

Ранее партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что нужно оказать финансовую поддержку пенсионерам в РФ, передает RT. Она считает, что пенсионеры должны получить выплаты к Новому году.