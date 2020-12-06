Курганских военных накормили гнилыми котлетами

Испорченными полуфабрикатами кормили служащих военной части Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полуфабрикаты, которыми кормили служащих военной части Курганской области изготавливались и хранились с нарушением норм. Об этом сообщила пресс-служба областного Управления Россельхознадзора.

«В ходе проведения лабораторных исследований проб, отобранных от мясной продукции (биточки ГОСТ замороженные, котлеты ГОСТ замороженные, фрикадельки ГОСТ замороженные), произведенной ИП Бардин А.В., выявлено нарушение технических регламентов Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“ и „О безопасности мяса и мясной продукции“», — рассказали в пресс-службе. Данные пробы были отобраны на предприятии, в котором питаются служащие военной части Курганской области.

В продукции были найдены сальмонеллы и бактерии группы кишечной палочки. По данным Управления, из этого можно сделать вывод, что при изготовлении продукции были нарушены санитарные нормы, сроки и температурные режимы хранения и нормы транспортировки.

Данную информацию сообщили производителю. Его декларация о соответствии, в которой указано, что продукция изготовителя соответствует нормам, перестала действовать.