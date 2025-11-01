В проблемном округе Курганской области сменился руководитель

В Макушинском округе Курганской области, где наблюдались проблемы с газификацией, свалками и другие острые вопросы, сменился руководитель. Об этом сообщает администрация округа.

Прежний глава Василий Пигачев ушел в отставку. Он занимал эту должность с апреля 2022 года. За время руководства он достиг определенных успехов в социальной сфере, включая сокращение количества бесхозных многоквартирных домов и установку нового медицинского оборудования в местной больнице, однако его работа была омрачена нерешенными проблемами с газификацией округа, недостаточной подготовкой к отопительному сезону и дефицитом техники в коммунальных предприятиях.