В проблемном округе Курганской области сменился руководитель

Врип главы Макушинского округа Курганской области назначен Александр Евсеев
01 ноября 2025 в 23:29
Глава Макушинского округа Курганской области Пигачев ушел в отставку

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Макушинском округе Курганской области, где наблюдались проблемы с газификацией, свалками и другие острые вопросы, сменился руководитель. Об этом сообщает администрация округа.

«С 1 ноября временно исполняющим полномочия главы Макушинского муниципального округа назначен Александр Евсеев. До назначения Александр Владимирович был председателем думы Макушинского округа», — сообщает администрация Макушинского округа в своих официальных группах в соцсетях. 

Прежний глава Василий Пигачев ушел в отставку. Он занимал эту должность с апреля 2022 года. За время руководства он достиг определенных успехов в социальной сфере, включая сокращение количества бесхозных многоквартирных домов и установку нового медицинского оборудования в местной больнице, однако его работа была омрачена нерешенными проблемами с газификацией округа, недостаточной подготовкой к отопительному сезону и дефицитом техники в коммунальных предприятиях.

