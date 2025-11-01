Солист группы «Братья Грим» был замечен в одном из фитнес-клубов Кургана

Константин Грим сумел вдохновить курганцев не только своими песнями, но и спортом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Солист группы «Братья Грим» Константин Грим был замечен в одном из фитнес-клубов Кургана. Артист нашел время на тренировку после концерта, который состоялся накануне вечером. Об этом сообщается в соцсетях.

«Сегодня мы тренировались бок о бок с артистом, чьи песни стали саундтреком целого поколения. У нас в гостях — Константин Грим из культовых „Братьев Грим“. Видеть, как человек, вдохновляющий миллионы, находит время на работу над собой — мотивирует невероятно», — сообщается в группе фитнес-клуба «Воробьевы горы» в соцсети «ВКонтакте».

Артист занимался наравне со всеми, а некоторые посетители признались, что не сразу узнали звезду в обычной черной спортивной майке. Тренерский состав сделал памятные фото с Константином.

