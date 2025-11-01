Солист группы «Братья Грим» был замечен в одном из фитнес-клубов Кургана
Константин Грим сумел вдохновить курганцев не только своими песнями, но и спортом
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Солист группы «Братья Грим» Константин Грим был замечен в одном из фитнес-клубов Кургана. Артист нашел время на тренировку после концерта, который состоялся накануне вечером. Об этом сообщается в соцсетях.
«Сегодня мы тренировались бок о бок с артистом, чьи песни стали саундтреком целого поколения. У нас в гостях — Константин Грим из культовых „Братьев Грим“. Видеть, как человек, вдохновляющий миллионы, находит время на работу над собой — мотивирует невероятно», — сообщается в группе фитнес-клуба «Воробьевы горы» в соцсети «ВКонтакте».
Артист занимался наравне со всеми, а некоторые посетители признались, что не сразу узнали звезду в обычной черной спортивной майке. Тренерский состав сделал памятные фото с Константином.
Группа «Братья Грим» посетила Курган во второй раз, выступив в ресторане «Гости» с программой, включившей хиты «Ресницы», «Солнце мое» и «Вторая половина». Концерт вызвал такой интерес у поклонников, что те, кому не хватило мест в зале, собрались на улице и подпевали артисту, создав атмосферу ностальгии по эпохе кассет и легендарного сериала «Не родись красивой».
