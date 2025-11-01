В Кургане гимназию №27 ждет масштабный капремонт на миллионы: какие работы проведут

Преображение здания гимназии №27 планируется на 2026-2027 годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В гимназии №27 Кургана, где учатся дети VIP, пройдет масштабный капитальный ремонт. Работы запланированы на период с 1 января 2026 по 30 ноября 2027 года. Какие виды работ запланированы по проекту, рассмотрел корреспондент URA.RU.

Согласно проекту, ремонт охватит все ключевые элементы здания по адресу: ул. К. Мяготина, д. 176. В перечне работ — демонтаж и замена изношенных конструкций, усиление фундамента и несущих элементов, ремонт кровли и фасада, замена окон и дверей, модернизация инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и вентиляция), а также внутренняя отделка помещений, включая классы, актовый зал со сценой, медкабинет, зубной кабинет, коридоры и санузлы. Кроме того, предусмотрены меры по повышению энергоэффективности, такие как утепление стен и установка современного оборудования.

В случае выявления дополнительных объемов работ, не учтенных в исходной документации, они должны быть оформлены актом технической необходимости с составлением дефектной ведомости и обязательным согласованием с заказчиком, эксплуатирующей организацией (МБОУ «Гимназия №27») и проектной организацией. Это позволит оперативно корректировать план без срыва сроков.

Продолжение после рекламы

Гарантийный срок на все выполненные работы составит пять лет с момента подписания акта приемки. Гарантия распространяется на конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование и материалы, использованные подрядчиком.

Ремонт проводится в рамках программы модернизации образовательных учреждений региона. Ожидается, что после завершения гимназия получит обновленную инфраструктуру, соответствующую современным стандартам безопасности и комфорта. Подробности о подрядчике и финансировании будут обнародованы после проведения тендера. URA.RU направило запрос в департамент образования для уточнения влияния ремонта на учебный процесс — ответ ожидается.