В Кургане гимназию №27 ждет масштабный капремонт на миллионы: какие работы проведут
Преображение здания гимназии №27 планируется на 2026-2027 годы
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В гимназии №27 Кургана, где учатся дети VIP, пройдет масштабный капитальный ремонт. Работы запланированы на период с 1 января 2026 по 30 ноября 2027 года. Какие виды работ запланированы по проекту, рассмотрел корреспондент URA.RU.
Согласно проекту, ремонт охватит все ключевые элементы здания по адресу: ул. К. Мяготина, д. 176. В перечне работ — демонтаж и замена изношенных конструкций, усиление фундамента и несущих элементов, ремонт кровли и фасада, замена окон и дверей, модернизация инженерных систем (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и вентиляция), а также внутренняя отделка помещений, включая классы, актовый зал со сценой, медкабинет, зубной кабинет, коридоры и санузлы. Кроме того, предусмотрены меры по повышению энергоэффективности, такие как утепление стен и установка современного оборудования.
В случае выявления дополнительных объемов работ, не учтенных в исходной документации, они должны быть оформлены актом технической необходимости с составлением дефектной ведомости и обязательным согласованием с заказчиком, эксплуатирующей организацией (МБОУ «Гимназия №27») и проектной организацией. Это позволит оперативно корректировать план без срыва сроков.
Гарантийный срок на все выполненные работы составит пять лет с момента подписания акта приемки. Гарантия распространяется на конструктивные элементы, инженерные системы, оборудование и материалы, использованные подрядчиком.
Ремонт проводится в рамках программы модернизации образовательных учреждений региона. Ожидается, что после завершения гимназия получит обновленную инфраструктуру, соответствующую современным стандартам безопасности и комфорта. Подробности о подрядчике и финансировании будут обнародованы после проведения тендера. URA.RU направило запрос в департамент образования для уточнения влияния ремонта на учебный процесс — ответ ожидается.
Капитальный ремонт гимназии №27 финансируется в рамках программы модернизации образовательных учреждений региона. Начальная цена контракта — 103,5 млн рублей. Срок окончания подачи заявок на тендер — 11 ноября 2025 года. Ранее территория учебного заведения уже подвергалась обновлению — в частности, было установлено ограждение стоимостью 10,5 млн рублей.
