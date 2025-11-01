Премию «Гордость нации» вручили волонтеру из Курганской области

Волонтер из Курганской области Александр Ильиных получил премию «Гордость нации – 2025» Фото: Администрация Далматовского муниципального округа Курганской области

Волонтер из Курганской области Александр Ильиных стал лауреатом всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». Награждение прошло в Екатеринбурге, где его отметили за выдающийся вклад в качестве волонтера СВО в номинации «Одна на всех». Об этом сообщает администрация Далматовского муниципального округа.

«Среди 99 претендентов Александр был отмечен за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Его победа — яркое свидетельство того, что в нашем округе живут люди, готовые отдавать себя без остатка ради общего дела», — сообщает администрация Далматовского муниципального округа.

Александр Ильиных является жителем села Уксянское Далматовского муниципального округа. Окружная администрация поздравила земляка с заслуженной наградой, отметив его самоотверженность и активную гражданскую позицию.

Продолжение после рекламы