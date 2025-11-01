Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Премию «Гордость нации» вручили волонтеру из Курганской области

01 ноября 2025 в 23:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Волонтер из Курганской области Александр Ильиных получил премию «Гордость нации – 2025»

Волонтер из Курганской области Александр Ильиных получил премию «Гордость нации – 2025»

Фото: Администрация Далматовского муниципального округа Курганской области

Волонтер из Курганской области Александр Ильиных стал лауреатом всероссийской общественной премии «Гордость нации — 2025». Награждение прошло в Екатеринбурге, где его отметили за выдающийся вклад в качестве волонтера СВО в номинации «Одна на всех». Об этом сообщает администрация Далматовского муниципального округа.

«Среди 99 претендентов Александр был отмечен за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. Его победа — яркое свидетельство того, что в нашем округе живут люди, готовые отдавать себя без остатка ради общего дела», — сообщает администрация Далматовского муниципального округа.

Александр Ильиных является жителем села Уксянское Далматовского муниципального округа. Окружная администрация поздравила земляка с заслуженной наградой, отметив его самоотверженность и активную гражданскую позицию.

Продолжение после рекламы

Ранее в Далматовском отделении полиции проводили на пенсию подполковника Александра Короткова. За свой добросовестный труд и вклад в укрепление правопорядка он был неоднократно поощрен руководством и стал обладателем медали МВД России «За отличие в службе» III и II степени.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал